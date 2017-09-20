Бинбанк получил от Банка России средства для поддержания ликвидности

20 Сентября 2017 года, 16:17

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ - Средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами. Бинбанк для удобства клиентов специально продлил на 2 часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Также банк привлек дополнительных сотрудников для поддержания эффективной работы контакт-центра и офисов на всей территории России.

В офисах и банкоматах ПАО «Бинбанк» поддерживается достаточный объем наличных средств. При желании вкладчики могут снять свои средства. При этом у клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты.