В Хибинах пройдут противолавинные испытания

20 Сентября 2017 года, 16:50

КИРОВСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – В Хибинах на южном отроге горы Кукисвумчорр пройдут противолавинные испытания. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области. Работы по проведению приёмочных испытаний противолавинного комплекса «Нурис» и противолавинных выстрелов запланированы на 21 сентября и пройдут с 9 до 15 часов.

21 сентября в период с 09:00 до 15:00 на южном отроге г. Кукисвумчорр планируются работы по проведению приемочных испытаний противолавинного комплекса «Нурис» и противолавинных выстрелов.