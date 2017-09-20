Реализация проекта «Деревня северных гномов» может начаться в 2018 году

20 Сентября 2017 года, 17:05

ОЛЕНЕГОРСК/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Проект «Деревня северных гномов» находится пока на этапе подготовки, но его реализация может начаться уже в 2018 году, рассказал «Би-порту» врио генерального директора «Корпорации развития Мурманской области» Вадим Уланов.

Инициатор этого проекта – ООО «Северный ветер». В соответствии с планами инвестора, в районе железнодорожной станции Лапландия будет создан развлекательный комплекс для семейного отдыха с элементами экстремального и познавательного туризма. Свести инвестора и руководство Оленегорска помогла Корпорация развития Мурманской области.

«Как только земли лесного фонда будет решено передать или не передать инвестору, тогда будет больше конкретики, инвестор сможет заняться разработкой проектно-сметной документации. Пока этот вопрос решается. Сейчас Деревня северных гномов – просто красивая идея, которую мы потихоньку воплощаем в реальность», – сообщил Уланов.

Инвестор готов вложить в проект около 200 млн рублей. Развлекательный комплекс, за образец которого взята Деревня Санта-Клауса в Рованиеми (Финляндия), предположительно создаст более 50 рабочих мест и повысит туристскую и инвестиционную привлекательность Оленегорска.

«Мы предложили несколько мест для реализации проекта, но инвестора очаровали именно окрестности Оленегорска: там отличный вид, хорошая транспортная доступность», – отметил Уланов.