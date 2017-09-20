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Главная » НОВОСТИ » НАСА: Арктика тает с рекордной скоростью
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 17:53

НАСА: Арктика тает с рекордной скоростью


МИР/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Уже четвёртое лето подряд скорость таяния льда в Арктике достигает рекордных значений. Площадь полярной шапки сейчас составляет 4,6 млн квадратных километров, что почти на 1,6 млн квадратных километров меньше, чем средние значения двадцатилетней давности. Об этом свидетельствуют данные НАСА.

«То, как сильно сокращается ледовая шапка Арктики летом, зависит не только от летних температур, но и того, в каком состоянии находился лёд зимой», — заявила Клэр Паркинсон, ведущий климатолог из Центра космических полётов НАСА имени Годдарда (США).

Она отмечает, что рекорд по максимальному сокращению площади льда по-прежнему принадлежит 2012 году, когда размеры полярной ледовой шапки сократились до 3,41 млн кв. км. Тем не менее лето 2017 года вошло в десятку по темпам сокращения арктических льдов за всю историю наблюдений.

Причиной сокращения площади льдов в этом году, как считают исследователи, могли быть сильные летние дожди в Арктике, чьи относительно тёплые воды могли ускорить таяние ледовой шапки.

Фото: МИЦ Новости России

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