Более 15 млн рублей выделено восьми начинающим фермерам в Мурманской области за пять лет

20 Сентября 2017 года, 18:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Количество фермерских хозяйств в Мурманской области за последние три года увеличилось до 30. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Одним из стимулов к созданию и развитию фермерских хозяйств в регионе стали введенные с 2013 года новые виды государственной поддержки: гранты для начинающих фермеров и субсидии.

«С 2013 года в Мурманской области выделено восемь грантов начинающим фермерам на общую сумму порядка 15,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

В прошлом году введён грант на развитие семейных животноводческих ферм. В декабре 2016 года было выплачено три таких гранта на общую сумму 7,5 млн рублей.