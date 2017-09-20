Минприроды предложило возродить земельную службу

20 Сентября 2017 года, 20:10

РОССИЯ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – Более трети сельскохозяйственных земель России находится в катастрофическом состоянии, пишут «Известия». Такие данные привели эксперты Министерстве природы в докладе о состоянии и охране окружающей среды.

«Основными негативными процессами, приводящими к деградации почвенного покрова, являются водная и ветровая эрозии, переувлажнение и заболачивание, подтопление, опустынивание. Ситуация в последние годы практически не изменилась и тем более не улучшилась», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, земли страдают в результате горнодобывающих работ, строительства, размещения отходов производства и потребления. По данным Союза землеустроителей России, всего в стране 400 млн га сельхозземель, из них 200 млн га — наиболее ценные угодья: пашни, пастбища, сенокосы, земли под виноградники. Эти 200 млн га, по словам председателя совета директоров Союза землеустроителей России Андрея Гуськова, составляют 12% лучших земель мира.

Для повышения эффективности и экологичности сельского хозяйства Минприроды предлагает восстановить земельную службу, которая существовала до 1990-х годов. Она могла бы заняться агроэкологическим мониторингом, ведением земельного кадастра и разработкой агроэкологических нормативов и регламентов. Также в министерстве предложили раз в пять лет проводить инвентаризацию земель для выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев