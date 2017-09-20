Почти два километра сетей изъяли у браконьеров Мурманской области за неделю

20 Сентября 2017 года, 17:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 сентября/ БИ-ПОРТ – За минувшую неделю инспекторы по охране водных биоресурсов Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства провели 28 контрольно-надзорных мероприятия на водоёмах области. В ходе проверок было выявлено 44 нарушения в области рыболовства. По данным нарушениям было наложено штрафов на сумму 81,7 тысячи рублей.

«Ущерб водным биоресурсам Российской Федерации, причиненный нарушителями законодательства в области рыболовства, составил 6500 рублей», - говорится в сообщении ББТУ.

По результатам мероприятий у нарушителей изъято 48 орудий лова, из которых 35 являются запретными сетными орудиями лова, протяженностью 1975 метров, 8 плавательных средств и 5 лодочных моторов.