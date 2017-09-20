Мурманск: прогноз отключений на 21 сентября

МУРМАНСК/ 20 сентября - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 сентября.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Свердлова, 28, 30, 30 (корп.2)
09.00 – 18.00 ул. Анатолия Бредова, 5
ул. Гагарина, 19, 21
ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10, 12, 16
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 19 СЕНТЯБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 21 СЕНТЯБРЯ Молодежный проезд, 3, 4, 5
09.00 – 16.00 пр. Кольский, 104 (корп.4), 106 (корп.1)
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 15.00 ул. Бочкова, 1, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 19, 21, 23
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 12.00 ул. Фрунзе, 18
10.00 – 15.00 ул. Бочкова, 8
ул. Достоевского, 5, 6, 7, 8
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Ленина, 51
ул. Нахимова, 30, 32
пр. Ленина, 81, 85
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.