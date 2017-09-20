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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 21 сентября
 
 
 
 
20 Сентября 2017 года, 20:47

Мурманск: прогноз отключений на 21 сентября


МУРМАНСК/ 20 сентября - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 21 сентября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Свердлова, 28, 30, 30 (корп.2)

09.00 – 18.00 ул. Анатолия Бредова, 5

ул. Гагарина, 19, 21

ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10, 12, 16

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 19 СЕНТЯБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 21 СЕНТЯБРЯ Молодежный проезд, 3, 4, 5

09.00 – 16.00 пр. Кольский, 104 (корп.4), 106 (корп.1)

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 15.00 ул. Бочкова, 1, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 19, 21, 23

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 12.00 ул. Фрунзе, 18

10.00 – 15.00 ул. Бочкова, 8

ул. Достоевского, 5, 6, 7, 8

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Ленина, 51

ул. Нахимова, 30, 32

пр. Ленина, 81, 85

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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