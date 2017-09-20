Минобороны опубликовало видео стрельбы БПК «Североморск» в Арктике

21 Сентября 2017 года, 07:55

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Министерство обороны опубликовало видео стрельбы большого противолодочного корабля «Североморск» в Арктике во время учений по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации. Как ранее сообщал «Би-порт», в учении участвовали боевые корабли Северного флота, совершившие переход к архипелагу Новосибирских островов, и подразделения тактической группы СФ, базирующейся на острове Котельный.

«Стрельбы по морским и воздушным имитируемым целям выполнил экипаж большого противолодочного корабля «Североморск». Его боевые расчеты отработали боевые упражнения зенитно-ракетным комплексом «Кинжал», а также артиллерийскими комплексами АК-100 и АК-630», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Успешное выполнение стрельб тактической группой, базирующейся на Новосибирских островах, и экипажем БПК «Североморск», ещё раз доказало, что Северный флот способен выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике», - подвёл итоги Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.