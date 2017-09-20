В правительстве представили результаты борьбы с нелегальной продукцией

21 Сентября 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, сегодня в регионе работают рабочие группы, которые следят за оборотом санкционных товаров, нелегальной алкогольной продукции и прочих товаров.

«С марта этого года начала свою деятельность рабочая группа по противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. За время ее работы дополнительно предотвращен оборот более чем 400 литров нелегального алкоголя», - сообщила в ходе заседания губернатор Марина Ковтун.

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Татьяна Опря проинформировала, что за два года ведомством выявлено 676 единиц товара из натурального меха с нарушением требований законодательства к его маркировке стоимостью более 50 млн руб.

Также на заседании были рассмотрены результаты мероприятий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области.