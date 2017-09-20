Жительница Оленегорска продавала небезопасный алкоголь

21 Сентября 2017 года, 08:35

ОЛЕНЕГОРСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске вынесли приговор местной жительнице, которая хранила и продавала продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. В частности, она сбыла горожанам спиртосодержащую продукцию.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года обвиняемая приобрела непищевую спиртосодержащую жидкость на основе этилового спирта и воды. Данную жидкость, расфасовав ее в емкости по 0,25 литров, она хранила по месту своего жительства до мая 2017 года, а впоследствии из корыстных побуждений сбыла за вознаграждение другому лицу для пищевого употребления.

В рамках произведенной судебной экспертизы установлено, что изъятая жидкость имела в своем составе синтетический спирт, включенный в список ядовитых веществ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации.

Приговором Оленегорского городского суда подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.