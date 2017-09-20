В правительстве обсудили обстановку на рынке труда

21 Сентября 2017 года, 08:55

МУРМНАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - В правительстве Мурманской области состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Темами заседания стали вопросы о состоянии и профилактике производственного травматизма в регионе и о ситуации с задолженностью по заработной плате в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на территории области.

Количество несчастных случаев, связанных с производством из года в год снижается. Так, за последние четыре года этот показатель сократился более чем на четверть до 32. При этом число смертельных случаев уменьшилось почти вдвое.

По состоянию на сегодняшний день размер задолженности по заработной плате в регионе составил 298,8 млн рублей перед 3526 работниками 37 организаций. Более 92% задолженности по заработной плате фиксируется в организациях, в отношении которых введены процедуры, предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Как ранее сообщал «Би-порт», по данным Росстата, задолженность по зарплате в регионе по состоянию на 1 сентября, составила 90,6 млн рублей.

Данные мониторинга задолженности еженедельно направляются в Минтруд РФ. По данной проблеме регулярно проводятся заседания рабочих групп.