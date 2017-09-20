БДК «Александр Отраковский» прошёл проливом Ла-Манш

21 Сентября 2017 года, 09:16

МИР/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня большой десантный корабль «Александр Отраковский» Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш, а вчера пересёк его самую узкую часть - Па-де-Кале, сообщили «Би-порт» в пресс-службе флота. Далее российский корабль продолжит движение в южном направлении в соответствии с планом похода.

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел в дальний поход 12 сентября. В ходе очередного дальнего похода экипажу большого десантного корабля предстоит решать задачи обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.

На переходе экипаж корабля отрабатывает ряд корабельных учений по всем видам обороны и по борьбе за живучесть.