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Главная » НОВОСТИ » «Пельмени Сибирские ОКРАИНА» получили высокое признание программы «Естественный отбор»
 
 
 
 
21 Сентября 2017 года, 10:36

«Пельмени Сибирские ОКРАИНА» получили высокое признание программы «Естественный отбор»


Кто не знает Отара Кушанашвили? Кошмар отечественных производителей, в своей передаче «Естественный Отбор», он разносит в пух и прах самые именитые торговые марки!

8 218 сентября на строгий суд потребительского жюри в передачу Кушанашвили на канале ТВЦ попали «Пельмени Сибирские» мурманского производителя «ОКРАИНА». В соревновании за звание лучших пельменей с говядиной и свининой приняли участие пельмени пяти наименований: «Белорусские. Сочные» (ООО «Петрохолод-Пищевые Технологии»), «Цезарь. Классические» (ООО «Морозко»), «Сибирская Коллекция. Сибирские» (ООО «Щелковский МПК»), «Останкинские. Традиционные» (ОАО «ОМПК») и наши - «Сибирские».

Образцы пельменей были отправлены в лабораторию на проверку качества и безопасности. Специалисты на данном этапе выяснили, в каких пельменях настоящее мясо, а в каких – шкуры, хрящи и уши. Лабораторные анализы подтвердили - «Пельмени Сибирские Окраина» имеют высокий статус безопасности и качества! А также показали, что в наших пельменях одно из самых высоких содержаний фарша ~ 52,45%!!!

По итогам программы «Естественный отбор» «ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКИЕ ОКРАИНА» были признаны КАЧЕСТВЕННЫМ продуктом и подтвердили свое высокое звание! Эксперты и ведущие передачи – Отар Кушанашвили и Зинаида Руденко дали четкую оценку – пельмени «ОКРАИНА» достойны попасть в продуктовую корзину!

Эфир передачи «Естественный отбор» на ТВЦ от 18.09.2017.

Ешьте качественные пельмени «ОКРАИНА» и будьте здоровы!

 

Справка:

Компания ОКРАИНА - это крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Мурманской области, в состав которого входят: мясоперерабатывающий завод, завод по производству сырокопченых колбас, завод по производству полуфабрикатов. Местонахождение – город Мурманск, Мурманской области. Основное направление – производство высококачественных колбас и мясных деликатесов, а также полуфабрикатов и кулинарных изделий.

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