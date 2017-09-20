В Мурманской области созданы призывные комиссии

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области создана областная призывная комиссия и призывные комиссии муниципальных образований. Соответствующее постановление подписала губернатор Марина Ковтун в связи проведением военного призыва в октябре-декабре 2017 года.
Традиционно председателем областной призывной комиссии будет сама губернатор, военный комиссар Мурманской области Владимир Соловей назначен заместителем. Призывную комиссию Мурманска возглавит мэр города Дмитрий Филиппов, а замещать его будет военный комиссар Мурманска Олег Погодин.
По итогам осеннего призыва 2017 года из Мурманской области в войска было направлено 749 юношей.