Прокуратура нашла нарушения при строительстве гостиничных комплексов в Кировске

21 Сентября 2017 года, 11:22

КИРОВСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кировска нашла нарушения земельного и градостроительного законодательства при осуществлении застройки поля Умецкого. На данном участке было запланировано строительство гостиничных комплексов. Подробнее рассказали в областной прокуратуре.

В 2016 году администрация города заключила с застройщиком два договора аренды земельных участков, в рамках которых подписаны инвестиционные соглашения на осуществление строительства гостиничных комплексов. Инвестиционными соглашениями утверждены планы-графики осуществления работ, а также предусмотрены льготы при начислении арендной платы.

В ходе проверки было установлено, что инвестор не соблюдается график застройки поля, а если конкретно, то работы до сих пор не начаты. При этом администрация Кировска продолжается начислять арендную плату с понижающим коэффициентом.

«Кроме того, администрацией не надлежащим образом осуществлялся контроль за поступлением арендных платежей за земельные участки», - сообщили в областной прокуратуре, отметив, что администрация и не думала отменить льготы в связи с нарушением инвестиционного соглашения.

По результатам проверки прокурором города в адрес главы администрации города Кировска внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.