О мерах по повышению финансовой устойчивости ПАО «БИНБАНК» и АО «РОСТ БАНК»

21 Сентября 2017 года, 12:05

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» и Акционерного общества «РОСТ БАНК» (оба — г. Москва) (далее — Банки).

В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банков.

ПАО «БИНБАНК» и АО «РОСТ БАНК», а также иные банки группы — АО «БИНБАНК диджитал» (г. Москва) и АО «Уралприватбанк» (г. Екатеринбург) — продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Приказом Банка России от 20.09.2017 № ОД-2723 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ назначена временная администрация по управлению ПАО «БИНБАНК». Приказом Банка России от 20.09.2017 № ОД-2724 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ назначена временная администрация по управлению АО «РОСТ БАНК». В состав временных администраций Банков вошли сотрудники Банка России и ООО «УК ФКБС».

ПАО «БИНБАНК» создано 6 марта 1991 года. Банк занимает 8 место по объему активов, являясь значимой кредитной организацией. Инфраструктура Банка включает 12 филиалов, 1 представительство и более 400 внутренних структурных подразделений.