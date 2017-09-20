Наилучшие взаимоотношения у россиян со своими детьми, показал опрос

21 Сентября 2017 года, 12:18

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Россияне считают свои семьи сплоченными, следует из данных, полученных исследователями РЭУ им. Г. В. Плеханова в ходе проведенного исследования.

На пять баллов свои отношения с детьми оценили 48,4% опрошенных. Профессор кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Оксана Кучмаева рассказала «Известиям», что наивысшие оценки давали матери-одиночки, которые живут с родственниками (77% поставили высший балл). Хуже всего отношения с детьми у матерей, которые воспитывают ребенка без поддержки.

«В семьях, где на мать падает вся нагрузка как по обеспечению семьи, так и по воспитанию детей, у нее не остается сил, она не выдерживает психологически, отсюда появление весьма низких оценок, — объяснила Кучмаева. — В полных семьях оценки взаимоотношений с детьми более ровные, такие родители ставят реже других самые высокие баллы и несколько чаще используют баллы «три и четыре».

Наименьший средний балл — 4,05 — получили взаимоотношения со старшим поколением. Меньше всего здесь и высших оценок (37,4%). Исследователи объясняют это проблемами в воспитании, которые существовали в российской семье в конце 1980-х. Кроме того, общение нередко осложняется из-за болезней и других трудностей, связанных с возрастом.

«Наименьшие оценки характерны для людей, проживающих в полных сложных семьях (когда есть папа, мама, бабушки и дедушки). Среди них наивысших оценок лишь 33%, а низших — более 16%. Это подтверждает мнение, что совместная жизнь взрослых детей с родителями приводит к дополнительным конфликтам», — рассказала Кучмаева.

Отношения с супругом получили 4,1 балла. В этой сфере наибольшее число самых низких оценок, о «непонимании» сказали 6,2% респондентов, в то время как разобщенность с родителями отметили 3,6% граждан, а с детьми — 1,2%. Такое положение вещей эксперты объясняют тем, что люди предъявляют к мужьям и женам более высокие требования, чем к родителям и детям.

Из характеристики взаимоотношений видно, что самые теплые чувства родители испытывают к детям – 30% заявили о любви и дружбе. Относительно супругов этот вариант выбрали 20% респондентов, а в отношении престарелых родителей — 11%. В непонимании и конфликтах с детьми признались 4,2% опрошенных, с супругами конфликтуют 5,3%, а с родителями — 8,3%.

Фото: FireStock