Мурманчанин перевозил людей на судне, непригодном для плавания

21 Сентября 2017 года, 13:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дело в отношении судоводителя, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Судоводитель, не имея разрешения, осуществил перевозку 15 пассажиров, в том числе одного ребёнка из Ура-Губы в Мотовский залив и обратно. Как сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте, маломерное судно не прошло освидетельствование на годность к плаванию и на нем не имеется надлежащих средств спасения.

По результатам следствия уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.