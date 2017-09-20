«Пётр Великий» и «Орёл» ищут друг друга в Баренцевом море

21 Сентября 2017 года, 13:56

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня в рамках проведения итоговых мероприятий боевой подготовки Северного флота за 2017 учебный год тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» провели в Баренцевом море двухстороннее учение с выполнением практических стрельб.

По замыслу учения, перед экипажами двух боевых кораблей стоит задача в заданном районе Баренцева моря обнаружить друг друга, и с обнаружением применить комплексы вооружения: противолодочного – для надводного корабля и торпедного – для подводного.

Оценка действиям экипажей тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» будет выставлена после возвращения кораблей в пункты постоянной дислокации и тщательного анализа предоставленных отчётных материалов.

В ходе практического этапа учения экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» выполнил стрельбу ракето-торпедой по подводной цели ракетным противолодочным комплексом «Водопад».

В свою очередь, атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», находясь в подводном положении, выполнил торпедную стрельбу по надводной цели.