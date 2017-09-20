В России планируют ввести tax free

21 Сентября 2017 года, 15:50

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – С 1 января 2018 года в России начнет внедряться система tax free, которая уже зарекомендовала себя в 130 странах, пишет «Российская газета». Иностранные туристы смогут возвращать НДС с купленных в России товаров (речь о покупках дороже 10 тысяч рублей).

Соответствующий законопроект Государственная дума вчера приняла в первом чтении. Как ожидается, в результате новшества вырастет турпоток в Россию, а также розничные продажи.

Механизм tax free стал неотъемлемой частью международных стандартов. Россияне, выезжающие за рубеж, после шопинга возвращают налоги. При этом минимально возможная «скидка» возможна в Лихтенштейне (7,6%), а максимальная – в Венгрии (27%).

В правительстве России тоже решили ввести такую систему для туристов. Для этого в Налоговый кодекс включат новую статью. Как пояснил Дмитрий Медведев, иностранцы, покидающие Россию, смогут возвращать НДС с купленных в ней товаров, то есть «18% за минусом комиссии компании, которая будет оператором этой системы». При выезде из любой страны Евразийского экономического союза тоже можно воспользоваться услугой.

Премьер-министр также отметил, что в России tax free заработает после эксперимента. Система в пилотном режиме может быть запущена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Рассматривается также возможность подключения к эксперименту Калининградской области, Новгородской области и Дальнего Востока. Систему апробируют в аэропортах и морских портах.

Оформить налоговый вычет можно будет не по всем покупкам. Так, из подакцизных товаров «скидка», как предполагается, будет положена только для алкоголя. Кроме того, правительство будет вправе определить перечень и других товаров, для которых tax free не действует.

Согласно законопроекту, право возврата НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Магазины, которые станут участниками новой системы, будут особым образом маркироваться, пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Пинский.

В магазине с табличкой tax free покупатель должен будет попросить чек на выплату налога (с указанием его суммы). Такой чек выдается при продаже кому-либо в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей. На полученном документе должна будет поставить отметку таможня. Для получения вычета нужен будет паспорт с отметкой о пересечении границы России.

Обратиться за возвратом налога покупатель сможет в течение одного года с момента покупки. Вывезти товар за рубеж он должен в течение трех месяцев со дня приобретения. По задумке Министерства финансов, возмещение можно будет получить двумя способами. Первый – через оператора, который возьмет на себя взаимодействие с магазином и перечисление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов. И второй – напрямую через магазин.

Минфин уже оценил дополнительные расходы федерального бюджета в 150-200 млн рублей в год.