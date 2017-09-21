Среднестатистический финн в среднем получает 2500 евро в месяц

21 Сентября 2017 года, 19:03

ФИНЯЛНДИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Средний заработок финских сотрудников, работающих на полной трудовой занятости, составил в прошлом году 2500 евро (около 175 тысяч рублей) в месяц. Данные получены из структурной статистической информации по зарплатам, собранной Центром статистики, пишет Yle.

В заработок засчитываются все надбавки и прибавления, доплата за переработанные часы, а также бонусы. При этом премиальные выплаты и отпускные в зарплату не входят.

В прошлом году 2500-2599 евро в месяц зарабатывали 69 тысяч работников. Такая зарплата характерна для медицинских работников, а также сотрудников детских садов и рабочих строительной сферы.

Средняя зарплата по стране в целом составила 3368 евро (235 тысяч рублей) в месяц. При этом заработок у 63% работающих на полной занятости сотрудников был меньше этой цифры.