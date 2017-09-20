Архангельскую область хотят сделать центром переработки рыбы

21 Сентября 2017 года, 16:50

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Архангельской области обсудили на совещании в правительстве с участием заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука и губернатора Игоря Орлова. Речь в частности шла об использовании механизма инвестиционных квот. Кроме того, были затронуты вопросы оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, а также практика осуществления промышленного и прибрежного рыболовства вне границ рыбопромысловых участков.

В последние пять лет неуклонно растет процент освоения выделяемых квот добычи по основным видам водных биоресурсов – треске и пикше. В 2016 году освоение составило 99% от рекомендованного объема, сообщила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

« Общий объём вылова предприятиями области в прошлом году составил 140 тысяч тонн рыбы, это 24 процента от вылова по Северному рыбохозяйственному бассейну», - сказала она.

Введение инвестиционных квот предусматривает наделение дополнительными объёмами добычи предприятий, реализующих проекты по строительству судов рыбопромыслового флота. Однако ряд предприятий Архангельской области, в том числе рыболовецкие колхозы, которые являются градо- и поселкообразующими, высказались о невозможности участия ввиду отсутствия в перечне объектов инвестиций востребованных ими мало- и среднетоннажных судов.

Участники совета обсудили и ряд других тем. В частности, вопросы ведения электронного промыслового журнала, а также ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Кроме того, состоялось обсуждение сложившейся практики при проведении промышленного и прибрежного рыболовства вне границ рыбопромысловых участков.

Подводя итоги, Петр Савчук предложил провести в столице Поморья заседание научно-промыслового совета.

«Считаю, мы должны создать все условия для того, чтобы в регионах обсуждались наиболее актуальные вопросы, – продолжил замглавы Росрыболовства. – Более того, убеждён, что Архангельская область должна стать центром переработки рыбы. Причём не только северной, но и дальневосточной – благодаря поставкам по Северному морскому пути», - добавил Савчук.