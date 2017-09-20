S&P пересмотрел прогноз по рейтингам ТГК-1 на «Позитивный»

21 Сентября 2017 года, 17:34

РОССИЯ/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ - Рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам ПАО «ТГК-1» со «Стабильного» на «Позитивный» в связи с улучшением показателей компании. При этом долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги Общества подтверждены на уровне «ВВ+/В» соответственно. Об этом говорится в материалах рейтингового агентства.

Позитивным фактором, повлиявшим на изменение прогноза по рейтингам, является завершение в 2016 году ПАО «ТГК-1» последних инвестиционных проектов в рамках договоров поставки мощности. По мнению авторов рейтинга, Высокий уровень денежных потоков в рамках ДМП в период до 2020 года позволит снизить долговую нагрузку и повысить в среднесрочной перспективе кредитоспособность компании.

Эксперты S&P Global Ratings отметили прочное конкурентное положение ПАО «ТГК-1» в регионе обслуживания — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях, и сбалансированную структуру генерирующих активов, включающую гидроэлектростанции и станции, работающие на газовом топливе. Значительная доля гидрогенерирующих активов, характеризующихся низкими затратами, способствует более высокой рентабельности Общества по сравнению с аналогичными компаниями.