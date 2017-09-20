Мурманская область и Финляндия обменяются опыт обучения кинологов

21 Сентября 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялась встреча представителей УМВД России по Мурманской области с офицером связи стран Северной Европы Осси Гранатом. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией плана совместных действий в борьбе с преступностью и охране общественного порядка и безопасности на 2017-2018 годы. План был подписан 8 июня 2017 года в Мурманске.

Представитель Финляндской республики вышел с инициативой проведения совместного семинара в декабре 2017 года на базе Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области в целях обмена опытом по обучению и использованию служебных собак.