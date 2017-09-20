В Мурманске почтили память Виталия Витмана

21 Сентября 2017 года, 17:05

МУРМАНСК/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – В честь 60-летнего юбилея со дня рождения бывшего руководителя мурманского филиала Ростелекома Виталия Витмана в центре города была открыта памятная доска.

«Благодаря передовым идеям Виталия Станиславовича, Мурманск знали на всей территории страны - от Калининграда до Камчатки. Вклад, который он внёс в развитие телекоммуникаций Кольского полуострова - неоценим: его умение мыслить на несколько шагов вперёд, его энтузиазм закрепили за Заполярьем статус региона цифрового новаторства. Без преувеличения можно сказать, что о том, как развивалась связь здесь, в регионе, знала вся страна», – отметил на торжественном митинге вице-президент Ростелекома Андрей Балаценко.

Андрей Балаценко отметил, что именно благодаря Виталию Витману Мурманская область занимает третью строчку в стране по уровню доступности интернета.

«В прошлом году к 100-летию Мурманска был преподнесён подарок – 100-процентный охват домохозяйств оптиковолоконными. И в этом заслуга Виталия Витмана, чья команда продолжила его дело», – напомнил вице-президент Ростелекома. В этом году усилиями связистов цифровая эра будет господствовать на всей территории области – в ближайшее время 100-процентное покрытие оптиковолоконными каналами связи будет покрыта вся область.

«Открывая памятную доску мы отдаём дань человеку, который немало сделал для развития связи в нашем крае. И мы это будем всегда», – отметил в своём выступлении вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин.

О роли Виталия Витмана в развитии связи в регионе рассказала директор Мурманского филиала Ростелкома Ольга Шаньгина. «Виталий Станиславович был очень сильным стратегом. И первые месяцы на посту руководителя он посвятил разработке концепции и стратегии развития. И тот курс, который был выбран в середине 90х годов – на масштабную автоматизацию и цифровизацию – оказался верным», – рассказала Ольга Шаньгина.

Памятная доска Виталию Витману расположена на здании Ростелекома на площади Пять Углов в Мурманске, где он работал с 1994 по 2016 год.