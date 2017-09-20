Ученые создали первый «научный» тест для оценки мудрости

21 Сентября 2017 года, 19:30

США/ 21 сентября/ БИ-ПОРТ – Ученые из США создали первый тест для оценки мудрости человека, пишут РИА Новости, ссылаясь на издание Journal of Psychiatric Research.

«Существуют свидетельства того, что мудрость человека зависит в большей части от его нейрофизиологии, и что в нашем мозге существуют особые участки, работа которых определяет то, насколько мудрым является тот или иной индивид. Мы надеемся, что наш тест поможет найти этот «центр мудрости» и понять, как можно улучшить его работу», — заявил Дилип Йесте из университета Калифорнии в Сан-Диего.

Интеллект, способность рационально мыслить и принимать логичные решения, и мудрость, умение пользоваться знаниями, интуицией и опытом в повседневной жизни, считаются разными вещами. В соответствии с этими представлениями, острота интеллекта падает с возрастом, а мудрость, наоборот, растет.

Как рассказывает Йесте, ученые достаточно редко изучали феномен мудрости в прошлом, так как это понятие очень субъективно, и его крайне сложно перевести на язык цифр и четко выработанных критериев оценки, подобных тестам на сообразительность.

Ученые из университета Калифорнии разработали тест SD-WISE, составленный с учетом последних открытий в области нейрофизиологии, связывающих работу некоторых участков мозга с различными проявлениями мудрости. К примеру, повреждение префронтальной коры ассоциируется сегодня с потерей мудрости, а ее высокая активность – с наличием такого качества.

Йесте и его коллеги разработали тест из 24 вопросов, оценивающих различные аспекты эмоционального поведения человека, и предположительно связанные с тем, насколько мудрым он является. К примеру, ученые интересовались у респондентов тем, не теряют ли они голову в тяжелых ситуациях, испытывают ли они трудности при принятии решений и т.д.

Работу этого опроса ученые проверили на примерно 500 жителей Сан-Диего и пригородов, которых они случайно встретили на улице. Как показали тесты, мудрость действительно была связана с работой тех частей мозга, которые связывались с ней в предыдущих опытах ученых, и эмоциональным и психологическим благополучием людей.

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