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Главная » НОВОСТИ » В состав Северного флота вошли два новых рейдовых катера
 
 
 
 
22 Сентября 2017 года, 07:35

В состав Северного флота вошли два новых рейдовых катера


СЕВЕРОМОРСК/ 22 сентября/ БИ-ПОРТ – В Североморске состоялась торжественная церемония подъёма флага поисково-спасательной службы на двух рейдовых водолазных катерах проекта 23040. С подъемом флага эти катера официально вошли в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование «Иван Швец» присвоено одному катеру приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России.

Церемония подъёма флага поисково-спасательной службы на рейдовых катерах комплексного аварийно-спасательного обеспечения прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и, по доброй морской традиции, пожелал семь футов под килем.

Ранее эти два рейдовые водолазные катера проекта 23040 успешно прошли комплекс государственных испытаний в главной базе Северного флота – Североморске.

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