Штрафы за нарушения ПДД предлагается зачислять в дорожный фонд Мурманской области

22 Сентября 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 сентября/ БИ-ПОРТ – Изменения в региональный закон о дорожном фонде обсудили депутаты на заседании комитета Мурманской областной думы по по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.

В частности, предлагается предусмотреть в качестве дополнительного источника формирования Дорожного фонда Мурманской области – штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Речь идёт о 50 % от прогнозируемого объема указанных доходов.

Вторая инициатива направлена на обеспечение правовой основы для восполнения дорожным фондом средств, которые Мурманскавтодор будет отчислять с 2018 года в качестве налога на имущество организаций.

Комитет рекомендовал Думе принять данные законопроекты в первом чтении.