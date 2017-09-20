Более 610 млн рублей было выделено на подготовку школ Мурманской области к учебному году

22 Сентября 2017 года, 08:30

МУРМАНСК/ 22 сентября/ БИ-ПОРТ – В 2017 году на финансирование мероприятий по подготовке к учебному году было выделено 613 млн рублей. Это на 43,8 млн рублей больше, чем в 2016 году. Об этом сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталии Карпенко. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе заседания подведены итоги подготовительной кампании к новому учебному году, цель которой – обеспечить максимально комфортные и безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях.

Еще одним социально значимым вопросом стало обеспечение пожарной безопасности учреждений и организаций системы социальной защиты населения и здравоохранения. Органам исполнительной власти региона дано поручение направить в адрес ГУ МЧС России по Мурманской области планы проведения практических тренировок по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае пожара или возникновении чрезвычайных ситуаций.