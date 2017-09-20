Закон о любительском рыболовстве обсудили парламентарии Северо-Запада

22 Сентября 2017 года, 08:45

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 сентября/ БИ-ПОРТ – В Архангельске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Участие в нём приняли и депутаты Мурманской областной думы, которые отдельно заострили внимание на восстановлении маломасштабного рыболовства в Северо-Западном регионе. В частности, депутат Максим Белов предложил законодательно закрепить за жителями прибрежных сел право на вылов и продажу рыбы. Всё дело в том, что вылов для личных нужд разрешён, а продажа улова законодательно запрещена. В то время как для многих поколений жителей поморских сел рыбный промысел являлся основным видом деятельности.

«Законом о любительском рыболовстве мы предлагаем дать юридическую возможность продавать излишки улова. Это позволит наладить поставку местной свежевыловленной охлажденной рыбы в магазины, торговые сети, рынки и рестораны», – прокомментировал депутат.

Мурманская областная Дума предложила коллегам из ПАСЗР обратиться к министру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачеву и председателю комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву по проекту федерального закона «О любительском рыболовстве». Парламентарии предлагают при доработке законопроекта учесть специфику рыболовства в акватории Баренцева и Белого морей и дополнить понятие любительское рыболовство правом граждан на обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку объектов любительского рыболовства, тем самым предоставляя гражданам, ведущим любительское рыболовство, право собственности на добытые биоресурсы.

Постоянный комитет ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу поддержал данное обращение. Оно будет рассмотрено в конце октября на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада, которая пройдет на базе Мурманской областной Думы.