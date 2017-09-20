Прокуратура предостерегла главу Зеленоборского от нарушений закона

22 Сентября 2017 года, 09:31

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ/ 22 сентября/ БИ-ПОРТ – По факту холостого сброса воды Каскада Нивский ГЭС проведена прокурорская проверка. Напомним, в ходе сброса воды имеется вероятность подтопления автоподъезда к селу Ковда, а также жилых домов. В этой связи был введён режим повышенной готовности.

Проверкой было установлено, что до сброса воды, в нарушение требований законодательства главой администрации поселения Зеленоборский не приняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение жизнедеятельности села, в том числе его противопожарной безопасности.

По результатам проверки прокурором города глава администрации поселения предостережен о недопустимости нарушения закона.