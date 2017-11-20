Прокуратура вновь взялась за АтомЭнергоСбыт

20 Ноября 2017 года, 13:38

МЕЖДУРЕЧЬЕ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кольского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей Междуречья отоплением и горячим водоснабжением.

Проверкой установлено, что должностные лица филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» продолжают свои действия по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии котельной Междуречья в отопительный период 2017-2018 гг.

В адрес МУП «Лавна» и ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» ими направлено уведомление о полном ограничении подачи электроэнергии с 22 ноября, что приведет к прекращению отопления и подачи горячей воды в жилой фонд и объекты социального назначения Междуречья.

Действия АО «АтомЭнергоСбыт» по прекращению подачи электроэнергии не соответствуют действующему законодательству. В связи с этим прокурор района направил в Октябрьский районный суд исковое заявление к ресурсоснабжающей организации о возложении обязанности обеспечить круглосуточный, бесперебойный, непрерывный режим потребления электрической энергии котельной Междуречья в течение отопительного периода.

Поставщик отключал электроэнергию в котельной 9 ноября, из-за чего в Междуречье отсутствовало отопление и горячая вода. По результатам прокурорской проверки директору АО «АтомЭнергоСбыт» было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, электроснабжение котельной было возобновлено.