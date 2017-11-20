Американский самолёт-разведчик вылетел в район Баренцева моря

20 Ноября 2017 года, 14:18

РОССИЯ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в понедельник вылетел на выполнение задания к российским границам в районе Баренцева моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов. Об этом сообщает Интерфакс.

Самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, и направляется к побережью Мурманской области. В полете его сопровождает американский самолет-заправщик KC-135, который позволит увеличить дальность полета разведчика.

Накануне этот же самолет проводил многочасовой разведывательный полет вблизи Калининградской области.