Команда «Норманны» снова в числе лучших

20 Ноября 2017 года, 14:59

АСТАНА/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – Мурманская команда «Норманны» стала бронзовым призером XV Чемпионата мира по «Что? Где? Когда?», который проходил в начале ноября в столице Казахстана – Астане. За призы самого престижного интеллектуального турнира боролись 69 команд из 25 государств.

Сегодня с эрудитами встретился глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

«Успех команды «Норманны» говорит о том, что в Мурманске все больше становится талантливой, амбициозной молодежи. Такие победы – результат грамотной работы системы образования, правильной молодежной политики», – подчеркнул глава администрации.

Этот чемпионат мира стал для мурманских участников вторым. Год назад они успешно выступили на соревнованиях в Армении. Право поездки в Казахстан мурманчане завоевали на организованном при поддержке администрации Мурманска международном интеллектуальном турнире «Кубок Арктики».

«Норманны» – единственная из российских команд на чемпионате, которая представляла город с населением менее миллиона человек и на равных боролась со сборными Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска.

«Считаю, у нашей команды большой потенциал. Опыт участия в международных соревнованиях позволит нам выйти на новый уровень, – рассказал капитан команды «Норманны» Михаил Савченко. – Нас пригласили принять участие в телевизионном проекте «Брейн-ринг», который будет выходить на телеканале «НТВ» в 2018 году. Это огромный успех и большая радость».

Первый эфир программы планируется к показу в конце февраля следующего года.

АГМ