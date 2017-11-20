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Главная » НОВОСТИ » В России появится новый стандарт жилья
 
 
 
 
20 Ноября 2017 года, 16:30

В России появится новый стандарт жилья


РОССИЯ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – Министерство строительства России и АИЖК разрабатывают подходы к стандартному жилью будущего. Они появятся после проведения конкурса на разработку его проектов. «Известия» ознакомились с техническим заданием конкурса, а также с наработками по стандарту, которые скоро оформятся в рекомендации к застройщикам и муниципалитетам.

Согласно стандарту, высота потолков поднимется до 2,8 м. Увеличится разнообразие вариантов планировок за счет пересмотра доли однокомнатных квартир с более чем 50% до 40%. Все эти меры призваны кардинально повысить комфорт городского проживания, надеются в Минстрое и АИЖК.

Сейчас застройщики регулируют свою деятельность нормативными документами советского периода, которые уже не соответствуют потребностям россиян. В итоге, согласно данным Всероссийской переписи, на одну жилую комнату приходится 1,2 человека. Минстрой, АИЖК и КБ «Стрелка» призывают стремиться к минимальному показателю «одна комната на одного человека». В технической документации конкурса на разработку проектов указано: доля социальной и коммерческой инфраструктуры в общей застройке вырастет в среднем на 10–20%.

Если раньше минимум социальной и коммерческой недвижимости рассчитывался на микрорайон (30–60 га), то в техническое задание конкурса за единицу измерения принят квартал (0,6–4 га), на который должно приходиться определенное количество инфраструктуры. Это также поможет повысить комфорт.

Наиболее важными факторами при выборе жилья граждане называли развитость транспортных магистралей и маршрутов общественного транспорта и их близость, развитость социальной инфраструктуры и близость подобных учреждений, а также расстояние до места работы/учебы. Сейчас расстояние до ближайшей школы и парковки не регламентируется. Стандарт предлагает ввести норму расстояния в 150 м до парковки и 200 м до образовательного учреждения.

Минстрой и АИЖК запустили конкурс по отбору новых типовых проектов массовой застройки в октябре. Главная цель — создать новый стандарт жилья: разнообразный, удобный, удовлетворяющий потребности современного человека и соответствующий международным требованиям ОЭСР и ООН-Хабитат. Таким образом, российские застройщики и власти смогут создавать доступное жилье высокого качества, которое будет дешевым в строительстве и простым в эксплуатации за счет типовых решений. Сейчас в России лишь 5% жилых домов соответствуют рекомендациям международных организаций. В основном это историческая застройка.

Заявки на участие в Открытом международном конкурсе проектов стандартного жилья и жилой застройки принимаются до 25 декабря. Победители получат денежные призы — по 2 млн рублей за первое место, по 1,5 млн рублей — за второе, по 1 млн рублей — за третье. Попробовать свои силы могут как опытные архитекторы, так и молодые специалисты.

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