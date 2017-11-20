Верховный суд России защитил семьи от произвола органов опеки

20 Ноября 2017 года, 16:14

РОССИЯ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – «Российская газета» опубликовала резонансное постановление пленума Верховного суда России. Специальные разъяснения защищают семьи от произвола органов опеки.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, в этом году за шесть месяцев были лишены родительских прав 18,7 тысячи родителей. Еще 2,5 тысячи были ограничены в родительских правах – детей также заберут из семьи, но на определенный срок. Родителям дается несколько месяцев на собственное перевоспитание.

В законе перечислены основания, за что родителей нужно лишать родительских прав. Например: за жестокое обращение с ребенком, злоупотребление родительскими правами и прочее. Как рассказал председатель судебного состава Судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам Александр Кликушин, в постановлении даются такие формулировки, которые исключают расширительное толкование.

Например, под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей – создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкоголя или наркотиков.

Как поясняет Верховный суд, жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность.

В исключительных случаях, когда ребенку угрожает опасность, закон разрешает немедленно забрать ребенка из семьи. Однако органы опеки, пришедшие забирать ребенка, должны иметь на руках официальный акт.

Кроме того, как поясняет Верховный суд, тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием для отобрания детей у родителей, если родители добросовестно исполняют свои обязанности, заботятся о детях, создают необходимые условия для их развития в соответствии с материальными и финансовыми возможностями семьи.