Работы по реконструкции лестницы в Никеле, ведущей к Печенгской ЦРБ, планируется завершить к концу ноября

20 Ноября 2017 года, 17:18

НИКЕЛЬ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ - На оперативном совещании, состоявшемся сегодня в правительстве Мурманской области, губернатор Марина Ковтун подняла вопрос завершения реконструкции лестницы в поселке Никель, ведущей к больничному городку Печенгской ЦРБ. Соответствующее поручение со сроком исполнения – 30 ноября – Марина Ковтун дала в ходе рабочей поездки в Печенгский район.

Глава администрации поселка Никель Андрей Пономарёв сообщил, что в соответствии с обязательствами, принятыми подрядчиком на основании контракта, работы по капитальному ремонту лестничного спуска должны были завершиться до 31 октября текущего года, однако продолжаются до настоящего времени.

«Подрядчик просрочил выполнение работ на 20 дней, но договор мы не расторгаем, поскольку видим, что работы ведутся. Бетонные работы выполнены на 70%, осталось установить перила и пандус. Все работы должны быть завершены в установленный Вами срок», – заверил Андрей Пономарёв.