Конституционный Суд решает судьбу МРОТ и северных надбавок

20 Ноября 2017 года, 17:40

РОССИЯ/ 20 ноября/ БИ-ПОРТ – Конституционный Суд России в открытом заседании рассмотрел дело о северных надбавках и МРОТ, то есть о проверке конституционности положений статей 129, 133 и 1331 Трудового кодекса России, пишет «Коряжма online».

Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы, поступившие в КС от жительниц из Карелии, Иркутской области и Алтайского края. Они же стали заявителями по делу.

«Когда надбавки включаются в МРОТ, они не имеют реального содержания, — сказал на заседании КС их представитель адвокат из Котласа Владимир Цвиль. – Нормы Трудового Кодекса в их судебной интерпретации, при таком порядке их применения носят иллюзорный и мнимый характер».

В настоящее время при расчете зарплаты заявительниц районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями включаются в МРОТ. Попытки обращения в судебные инстанции не увенчались успехом. Хотя, по мнению истиц, «северные» должны начисляться сверх МРОТ, установленного федеральным законом. Северянкам было отказано в перерасчете зарплаты с учетом надбавок.

В КС была озвучена позиция заявителей, согласно которой, допуская включение северных надбавок в МРОТ, оспоренные нормы вступают в противоречие с принципом социального государства и конституционным принципом равенства, поскольку работникам, которые трудятся на севере, устанавливаются те же социальные гарантии, что и другим работникам.

Исходя из этого, заявители просили признать оспоренные нормы не соответствующими статьям 7 (часть 2), 17, 19, 37 (часть 3), 55 Конституции. Принятие решения по делу Конституционным Судом можно ожидать в течение месяца.

В России МРОТ с 1 июля вырос до 7800 рублей в месяц, в Мурманской области минимальный размер оплаты труда составляет 14632 рублей.