Морозная погода сохраняется в Мурманской области

21 Ноября 2017 года, 08:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ - 21-22 ноября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -7-12 градусов при прояснениях до -20 градусов, гололедица.

На большинстве рек и водоёмах наблюдается ледостав с полыньями. Лёд на водохранилищах тонкий, выход на лёд опасен.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -14 градусов, ветер южный 2-3 м/с.