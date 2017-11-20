Заряжать электромобили в России станет проще

21 Ноября 2017 года, 08:40

РОССИЯ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ - Правительство внесло изменения в правила противопожарной безопасности и разрешило организовывать заправки для электромобилей в гаражах, под навесами и на открытых площадках для хранения транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения транспорта запрещалось подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах. Теперь подобный запрет не будет касаться аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы.

«Принятое решение позволит устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей», - говорится в справке к документу.