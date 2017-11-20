Новогоднее чудо для ребят из детских домов

В гипермаркетах «Твой» уже в девятый раз стартовала ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо». В пяти магазинах Мурманска, Колы и Апатитов установлены новогодние ёлки, украшенные открытками с пожеланиями воспитанников детских домов и социальных приютов Мурманской области. Акция продлится до 17 декабря.
Все желающие могут стать волшебниками и исполнить заветные желания детей. Всё, что для этого необходимо:
• Снять открытку с ёлки;
• Купить подарок;
• Передать подарок и открытку администратору магазина.
В канун Нового года будут организованы новогодние представления, на которых в праздничной атмосфере ребятам передадут все собранные подарки.
В прошлом году в рамках проекта были собраны 215 подарков для детей из 6 детских домов и социальных приютов. Это были игрушки, развивающие игры, гаджеты, косметика, украшения и сладости.
Адреса гипермаркетов, участвующих в акции:
г. Апатиты, ул. Козлова, 10;
г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 13;
г. Мурманск, пр. Кольский, 51;
г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 51;
г. Мурманск, ул. Баумана, 33.