Новогоднее чудо для ребят из детских домов

21 Ноября 2017 года, 09:00

В гипермаркетах «Твой» уже в девятый раз стартовала ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо». В пяти магазинах Мурманска, Колы и Апатитов установлены новогодние ёлки, украшенные открытками с пожеланиями воспитанников детских домов и социальных приютов Мурманской области. Акция продлится до 17 декабря.

Все желающие могут стать волшебниками и исполнить заветные желания детей. Всё, что для этого необходимо:

• Снять открытку с ёлки;

• Купить подарок;

• Передать подарок и открытку администратору магазина.

В канун Нового года будут организованы новогодние представления, на которых в праздничной атмосфере ребятам передадут все собранные подарки.

В прошлом году в рамках проекта были собраны 215 подарков для детей из 6 детских домов и социальных приютов. Это были игрушки, развивающие игры, гаджеты, косметика, украшения и сладости.

Адреса гипермаркетов, участвующих в акции:

г. Апатиты, ул. Козлова, 10;

г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 13;

г. Мурманск, пр. Кольский, 51;

г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 51;

г. Мурманск, ул. Баумана, 33.