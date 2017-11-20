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Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Кандалакше разыскивают без вести пропавшего мужчину
 
 
 
 
21 Ноября 2017 года, 10:20

В Кандалакше разыскивают без вести пропавшего мужчину

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КАНДАЛАКША/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Полиция Кандалакши разыскивает Никитина Романа Алексеевича, 1983 года рождения, который 14 ноября вышел из дома по ул. Новая в г. Кандалакша и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В полицию заявление о его розыске поступило 17 ноября.

Приметы: на вид 34 года, худощавого телосложения, рост 175 см, волосы темные коротко стриженные.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка кожаная черного цвета типа «Косуха» джинсы камуфляжного цвета, полусапоги с удлиненным носком черного цвета, рюкзак темного цвета.

Особые приметы: большое количество татуировок на различных частях тела: плече, руках, животе, груди. Татуировки выполнены в темно-синем цвете.

Последний раз выходил на связь по мобильному телефону с другом в 14.11.2017 года в 16:09, сказал, что идет по «Нивской горке» в г. Кандалакше.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Никитина Р.А., просьба сообщить в полицию Кандалакши по телефонам: 8(81533)5-21-10 (дежурная часть, круглосуточно), 8-999-091-62-09, 8(81533)5-21-85 (отдел уголовного розыска) либо в отряд ППД «МурманСпас» 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30. Конфиденциальность гарантируется.

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