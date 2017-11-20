БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Норвежское море

21 Ноября 2017 года, 10:50

МИР/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ - Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, вошёл в Норвежское море. До возобновления движения по намеченному маршруту корабль пережидал неблагоприятные гидрометеорологические условия в Северном море. В настоящее время экипаж приступил к завершающему этапу плавания. Через несколько дней БПК «Вице-адмирал Кулаков» прибудет в Североморск, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх с половиной месяцев. С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.