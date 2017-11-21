Мурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге российских городов

21 Ноября 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны.

Мурманск занял в рейтинге 22 место, войдя в треть лучших. Возглавили список Набережные Челны, Казань и Воронеж.

«На мой взгляд, такая высокая оценка экологического рейтинга столицы Заполярья дана, скорее, авансом. Об экологических проблемах города Мурманска жители региона знают не понаслышке: это и угольная пыль, и выпаривание мазута, и проблемы с твердыми коммунальными отходами. Вместе с тем, следует отметить, что в решении этих проблем наметились серьезные позитивные изменения, которые в Год экологии стали заметны горожанам», – сказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, эксперт в сфере экологии Евгений Поторочин.

Кроме того, более 30 городов в рейтинге получили самое низкое место, 70-е, за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов.