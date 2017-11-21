Прокуратура Терского района обязала администрацию провести капитальный ремонт в квартире матери-одиночки

21 Ноября 2017 года, 13:17

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой Терского района в связи с поступившим обращением матери двух несовершеннолетних детей по вопросу проведения капитального ремонта квартиры проведена проверка соблюдения должностными лицами администрации муниципального образования поселка Умба требований жилищного законодательства.

Установлено, что собственником квартиры является администрация муниципального образования поселка Умба, данное жилое помещение не пригодно для проживания, однако предоставлено по договору социального найма. В нарушение требований закона не проведён капитальный ремонт квартиры, а также не рассмотрен вопрос о предоставлении гражданке по договору социального найма другого пригодного для проживания жилого помещения.

Халатным отношением сотрудников администрации поселка Умба нарушаются жилищные права заявительницы, являющейся нанимателем данного жилого помещения.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес врио главы администрации Умбы внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.