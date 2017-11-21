Главгосэкспертиза России одобрила проект НОВАТЭКа в Мурманской области

21 Ноября 2017 года, 13:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ - Главгосэкспертиза России одобрила проект возведения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений возле села Белокаменка. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий.

Центр строительства крупнотоннажных сооружений будет заниматься изготовлением морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа. Ожидается, что строительные работы начнутся уже в декабре 2017 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди Центра запланирован на осень 2019 года, а полностью объект заработает в 2020 году.

В рамках проекта, рассмотренного Главгосэкпертизой России, будет построено два сухих дока, бетонный завод, производственные объекты и складские площадки. Так будут построены грузовой и пассажирский причалы.