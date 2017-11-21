Клуб ITea приглашает поговорить о развитии оптоволоконной инфраструктуры

21 Ноября 2017 года, 14:05

23 ноября всех, кто интересуется информационными технологиями, приглашают на встречу клуба ITea. Тема мероприятия - развитие оптоволоконной инфраструктуры - текущее состояние и дальнейшие перспективы.

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями. Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода. Каждая встреча имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая».

Ноябрьская встреча будет посвящена одной из самых надежных телекоммуникационных технологий – оптоволоконным сетям. Спикер мероприятия - Игорь Вячеславович Гончаров, начальник УКиТАСУ филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго», расскажет о возможностях данной технологии, опыте применения, перспективах.



Мероприятие пройдет в Каминном зале отеля Park Inn Полярные Зори на ул. Книповича, 17, 2-й этаж. Начало в 18.00.

Постоянные участники заседаний клуба получат персональные приглашения.

Обязательна предварительная регистрация по электронной почте itea@it-murman.ru, или по телефону (8152) 69-27-00



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