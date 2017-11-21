В Санкт-Петербурге сгорело семь микроавтобусов, которые принадлежат мурманчанину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Ночью 20 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошел массовый автомобильный пожар. Позже стало известно, что неустановленным злоумышленником был совершен поджог транспортных средств.
Как сообщает «Водитель Петербурга», автомобили принадлежат 51-летнему жителю Мурманска.
В результате поджога два микроавтобуса полностью сгорели, у трех обгорели моторные отсеки, один лишился пластиковых деталей. Однако один автобус удалось спасти от огня. Проезжавший мимо водитель эвакуатора остановился и предложил свою помощь.
В результате пожара никто, кроме автобусов, не пострадал.
Фото: spbvoditel.ru