В Санкт-Петербурге сгорело семь микроавтобусов, которые принадлежат мурманчанину

21 Ноября 2017 года, 15:16

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – Ночью 20 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошел массовый автомобильный пожар. Позже стало известно, что неустановленным злоумышленником был совершен поджог транспортных средств.

Как сообщает «Водитель Петербурга», автомобили принадлежат 51-летнему жителю Мурманска.

В результате поджога два микроавтобуса полностью сгорели, у трех обгорели моторные отсеки, один лишился пластиковых деталей. Однако один автобус удалось спасти от огня. Проезжавший мимо водитель эвакуатора остановился и предложил свою помощь.

В результате пожара никто, кроме автобусов, не пострадал.

Фото: spbvoditel.ru