В России разработан ГОСТ на жидкости для вейпов

21 Ноября 2017 года, 15:58

РОССИЯ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В декабре в Росстандарт поступит проект ГОСТа на жидкости для вейпов. Его разработали эксперты ВНИИ табака, махорки и табачных изделий.

Заместитель директора по научной работе и инновациям института Евгения Гнучих рассказала «Известиям», что в документе сказано о недопустимости протечки жидкости, заправленной в одноразовые устройства, а также той, что продается во флаконах. Основными компонентами должны быть химически чистые пропиленгликоль, глицерин и никотин. На упаковке необходимо указывать информацию о точном содержании никотина на 1 миллилитр. Количество глицерина и пропиленгликоля, по проекту стандарта, производитель может скрыть. Также на упаковке должна быть информация об изготовителе и предупреждение о том, что никотиносодержащую жидкость нельзя продавать несовершеннолетним.

Эксперты института ожидают, что документ утвердят в первой половине 2018 года, а уже летом он вступит в силу. По закону «О стандартизации в РФ» ГОСТы носят лишь рекомендательный характер.